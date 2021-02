Rottofreno, dal 22 febbraio plastica e barattolame si raccolgono insieme

Dal prossimo 22 febbraio a Rottofreno (Piacenza) plastica e barattolame (alluminio e metalli) si raccoglieranno assieme. Ma non sarà l’unica novità: verranno infatti anche sostituite le campane del vetro con nuove di ultima generazione.

Per informare la cittadinanza del passaggio ad un unico contenitore di raccolta di plastica e barattolame, Iren ha predisposto locandine informative da affiggersi nei luoghi strategici del territorio comunale. Il contenitore utilizzato per plastica e barattolame sarà contrassegnato con una specifica indicazione e, al suo interno, potranno essere conferiti: gli imballaggi in plastica, quali bottiglie di plastica per bevande, flaconi dei prodotti per l’igiene personale e la pulizia della casa, vaschette in plastica o polistirolo per alimenti, pellicola per alimenti, borsine di plastica, tappi in plastica e piatti e bicchieri in plastica; inoltre lattine per le bevande e per l’olio, scatolette, tappi a vite e a corona, vaschette in alluminio per alimenti.

Non andranno invece conferiti: giocattoli, posate in plastica, custodie per cd e dvd, imballaggi o contenitori pieni o molto sporchi (ad es. vasetto pieno di yogurt) che dovranno essere smaltiti nel contenitore del rifiuto indifferenziato. A fianco di queste novità, per le altre frazioni il servizio di raccolta proseguirà con le modalità precedenti.

“Differenziare i rifiuti – commenta Iren – e permettere il loro riciclo è fondamentale per la diminuzione dei rifiuti stessi, nell’ottica di un’economia circolare e di un vivere quotidiano sostenibile”.

Per informazioni e segnalazioni è possibile contattare il NUMERO VERDE 800 212607 dal lunedì al venerdì ore 08.00-17.00 e il sabato 08.00-13.00 oppure ambiente.emilia@gruppoiren.it