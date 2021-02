Rottofreno, ecco il nuovo pulmino per trasportare anziani e disabili

E’ stato consegnato al comune di Rottofreno (Piacenza) il nuovo Doblò per la mobilità garantita. Il comodato d’uso gratuito sostituisce il precedente contratto che negli ultimi otto anni ha permesso 1.200 viaggi annui per motivi sanitari. I trasportati sono prevalentemente anziani e diversamente abili. Al progetto Pmg Italia hanno contribuito 32 aziende la cui pubblicità compare sul mezzo attrezzato anche per le carrozzine.

Il sindaco Raffaele Veneziani, l’assessore Graziella Gandolfini, unitamente al dirigente Enrico Tinelli hanno ringraziato “le ditte così sensibili sul nostro territorio”. Ogni titolare ha ricevuto un attestato di benemerenza.

Presente alla consegna Cristina Zoccali di Pmg Italia che ha effettuato la raccolta fondi.