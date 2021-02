Ruba capi di abbigliamento e bigiotteria in 9 negozi del centro, arrestata 33enne

Arrestata 33enne dopo aver razziato 9 negozi in centro e aver aggredito il direttore dell’ultimo esercizio commerciale, preso di mira dalla donna, di origini romene, incensurata.

Il fatto è avvenuto nel tardo pomeriggio del 26 febbraio: verso l’orario di chiusura l’addetto alla vigilanza del negozio Upim di via XX Settembre nota i movimenti sospetti della donna, che avrebbe infilato in una busta di carta alcuni capi di abbigliamento, per poi dirigersi verso l’uscita dove la stava aspettando un uomo.

L’addetto alla vigilanza cerca di fermarla e interviene anche il direttore, già in allerta perché nel negozio si sono verificati anche altri furti, sempre verso l’orario di chiusura. La donna non si è fermata, per poi tentare di allontanarsi dover aggredito il direttore, colpendolo con delle manate al busto e dopo avergli graffiato la mano, e facendo cadere la colonnina di gel igienizzante. La sua fuga però termina in galleria San Francesco, dove viene bloccata dagli agenti delle volanti della Questura di Piacenza.

I poliziotti, durante la perquisizione, recuperano la merce che sarebbe stata trafugata da Upim, come magliette, una borsa, mascherine e bigiotteria del valore di 92 euro, così come capi di abbigliamento, intimo, prodotti di bellezza e bigiotteria, che risulterebbe essere stata trafugata da altri 8 negozi, tutti lungo via XX Settembre, come Terranova, Pimkie, Intimissimi, Tezenis, Zara, Calzedonia, Capello Point, Bijoux Brigitte, per un valore complessivo di 300 euro, oltre a un tronchesino utilizzato per rimuovere placche antitaccheggio.

La 33enne è stata arrestata con l’accusa di rapina impropria, porto di oggetti atti a offendere e danneggiamenti, e si trova al momento agli arresti domiciliari in attesa del processo. Il direttore del negozio ha riportato lesioni giudicate guaribili in un giorno.