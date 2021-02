Rugby, il campo dei Lyons apre ai piccoli dai 2 ai 5 anni

Riaprono i cancelli della sede di Rugby Lyons di via Rigolli e questa volta per un’iniziativa rivolta al settore propaganda. In compagnia del rappresentante di Rugbytots, Gian Claudio Barillà, il campo della società sportiva piacentina ospiterà le giornate di open day dedicate ai bambini di fascia di età compresa tra i 2 e i 5 anni.

Dal 27 febbraio 2021, ogni sabato mattina alle 11 si svolgeranno sul campo attività finalizzate al coinvolgimento di genitori e bambini nell’apprendimento delle basi della motricità in età prescolare. Per poter partecipare è necessario prenotarsi sulla pagina di rugbytots al seguente link: https://www.rugbytots.it/Class/Find, inserendo nella barra di ricerca la città Piacenza.

Ogni appuntamento si svolgerà nel rispetto delle normative Covid ancora in vigore (sanificazione degli strumenti utilizzati, richiesta di autocertificazione e misurazione della temperatura all’ingresso).