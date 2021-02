“San Francesco dall’alto”, al martedì visite guidate

Arriva una nuova offerta culturale in città: le salite guidate alla facciata di San Francesco, nell’ambito dell’evento «San Francesco dall’alto. Con lo sguardo verso il cielo». Una possibilità in più per chi vorrà scoprire, eccezionalmente insieme a un accompagnatore, le bellezze lungo l’emozionante ascesa fino ai 20 metri d’altezza dell’oculo in facciata, per ammirare – in queste occasioni straordinariamente guidati – Piazza Cavalli dall’alto, l’interno della chiesa visto dal rosone e la bellissima lunetta dipinta dal Marini e dal Fiamminghino.

Le salite guidate si effettueranno soltanto al martedì, in forma di turni compresi nella fascia oraria 16-19 su prenotazione obbligatoria. Si parte martedì 9 febbraio.

L’emergenza sanitaria impone mini-gruppi di partecipanti per un massimo di 4 persone per gruppo (minimo 2 partecipanti affinché la visita parta). Svolgimento nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza e delle buone prassi: distanziamento sociale, obbligo di mascherina all’interno e all’esterno, igienizzazione delle mani.

La salita guidata ha un costo di 10 euro comprensivo di biglietto di salita e costo del servizio di accompagnamento.

Per poter effettuare la visita è necessario scrivere a sanfrancesco.pc@gmail.com

Ulteriori informazioni al numero 3495169093

Chi vorrà invece visitare «San Francesco dall’alto. Con lo sguardo verso il cielo» nella modalità “standard” con la salita in completa autonomia, potrà farlo il venerdì dalle 16 alle 19, sempre con obbligo di prenotazione, al solo costo del biglietto di ingresso (il venerdì non sarà attivo il servizio di visite guidate).