San Francesco dall’Alto, il 18 febbraio apertura straordinaria per mini gruppi

Giovedì 18 febbraio, ore 16, apertura straordinaria della salita «San Francesco dall’Alto. Con lo sguardo verso il cielo», nella modalità “salita con accompagnatore” per mini-gruppi di partecipanti per un massimo di 4 persone per gruppo (minimo 2 partecipanti affinché la visita parta). Il costo è di 10 euro comprensivo di biglietto di salita + costo del servizio di accompagnamento.

“Si tratta – spiegano gli operatori del Museo della Cattedrale, che organizza l’iniziativa – di una possibilità in più per chi vorrà scoprire le bellezze lungo l’emozionante ascesa fino ai 20 metri d’altezza dell’oculo in facciata, per ammirare – in quest’ occasione straordinariamente guidati – Piazza Cavalli dall’alto, l’interno della chiesa visto dal rosone e la bellissima lunetta dipinta dal Marini e dal Fiamminghino. La salita si svolgerà nel pieno rispetto delle attuali norme di sicurezza e delle buone prassi: distanziamento sociale, obbligo di mascherina all’interno e all’esterno, igienizzazione delle mani”.

Per assicurare il contingentamento la prenotazione è obbligatoria all’indirizzo mail sanfrancesco.pc@gmail.com. Per informazioni chiamare il 349.5169093. Il pagamento potrà essere effettuato subito prima della visita. La visita sarà necessariamente guidata (non sarà possibile salire senza accompagnatore come accade invece nella modalità “standard” del venerdì).