San Valentino, giovani coppie in giro dopo il coprifuoco: scattano le sanzioni

Weekend di San Valentino con sanzioni a Piacenza.

Tra la tarda serata del 13 e le prime ore di domenica 14 febbraio, le pattuglie del Nucleo Radiomobile hanno multato diverse persone poiché in strada oltre le 22, ora in cui scatta il coprifuoco su tutto il territorio nazionale. Perlopiù – riferisce l’Arma – si tratta di giovani coppie che si trovavano in giro in macchina senza giustificato motivo, se non quello dei festeggiamenti per San Valentino.