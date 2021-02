A San Valentino vince il romanticismo, quello d’altri tempi. Quest’anno ha lasciato il segno, tra la paura e il prolungato isolamento, che ci ha confinati tutti dietro lo schermo di un cellulare o di un computer, spesso l’unico modo per poter avere contatti con amici e parenti.

Forse è per questo che, in occasione della festa degli innamorati per eccellenza, è tornata un’abitudine orami desueta, d’altri tempi: quella di accompagnare il proprio regalo con un biglietto o una lettera d’amore, rigorosamente scritti a mano. Qualcosa di tangibile da conservare tra i ricordi più cari.

di 10 Galleria fotografica San Valentino Falicetto 2021









“E’ una richiesta che abbiamo avuto anche in occasione della scorsa Pasqua – ha raccontato Allegra Scaglia, che affianca i genitori Aldo e Grazia nella gestione della rinomata pasticceria Falicetto di Piacenza -: molti clienti hanno chiesto di poter dare questo tocco personale”.

Un pensiero dolce per dolci pensati e realizzati con maestria, in un San Valentino ad alto tasso di emotività anche per i pasticceri.

“E’ la prima festività, da un anno a questa parte – dice Allegra – in cui abbiamo potuto avere un contatto con i clienti, non solo con la raccolta degli ordini e la consegna, ma anche per scambiare con loro quattro chiacchiere”.

Questi mesi di incertezza non hanno però bloccato la creatività della pasticceria Falicetto, tra nuove scommesse, come i cioccolatini alla pancetta, e conferme, come i nuovi riconoscimenti arrivati per gli apprezzatissimi sgranfgnon, interpretazione dei graffioni piacentini al liquore con le ciliegie di Villanova.

“Da settembre, abbiamo deciso di investire nel personale – conclude Allegra – assumendo una ragazza in più. Si è chiuso un anno non facile, anche da un punto di vista economico. Ma abbiamo deciso di guardare al futuro con ottimismo”.