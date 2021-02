Un controllo sullo stato di salute del grande albero al centro al centro di Piazza Roma, a Sarmato (Piacenza), si è svolto con la ditta specializzata “Il Barone Rampante” di Calendasco, incaricata di fare delle prove per un check up dell’alto cedro dell’Atlante – originario del Nord Africa e del Marocco – che svetta al centro del paese.

Una pianta di molti anni d’età e di più di venti metri d’altezza, per cui l’Amministrazione Comunale ha voluto fare una fotografia precisa dello stato di salute: i tecnici specializzati hanno risalito il tronco dell’albero fissando delle robuste corde per poi procedere alla prova di trazione.

Un dinamometro è stato collegato alla pianta che è stata così inclinata lentamente in più direzioni, imprimendo un peso prestabilito che ha creato alcuni controllati movimenti del cedro. Da diversi anni l’albero esaminato presenta alcune parti disseccate e si trova, almeno visivamente, in uno stato peggiore rispetto al suo gemello dall’altro lato della piazza; durante la scorsa nevicata era stato precauzionalmente recintato, ma non vi erano stati danni significativi, solo un lieve danneggiamento della punta comunque non degno di nota.

“Il grande cedro è un simbolo del nostro paese, negli anni la piazza è cambiata ma l’albero è rimasto un punto centrale: quando si scende da via Bettola si vede immediatamente svettare in mezzo al paese – spiega la sindaca di Sarmato, Claudia Ferrari -. Abbiamo voluto fare una fotografia dello stato di salute del cedro, prima di tutto per garantire la sicurezza di tutti: la pianta si trova infatti in una zona molto frequentata dunque è fondamentale che la pianta sia sana e stabile. I dati raccolti durante le prove di ieri saranno esaminati e verrà redatto un report in base al quale sarà chiaro se saranno necessari interventi sulla pianta”.