Incidente stradale nella mattina del 25 febbraio lungo la strada provinciale 10 tra San Nicolò e Rottofreno (Piacenza) in località Cattagnina.

Una Fiat Seicento e uno scooter Yamaha si sono scontrati per ragioni in via di accertamento e il mezzo a due ruote è finito nel canale. In sella allo scooter un uomo del 1980 chè stato stato sbalzato sull’asfalto.

Sul posto sono giunti i soccorsi, un’ambulanza della Croce Rossa di San Nicolò e l’auto medica del 118. Il ferito ha riportato vari traumi ed escoriazioni.

Per questo è stato condotto al Pronto Soccorso di Piacenza. Illesa la conducente della piccola utilitaria Fiat.

Per ricostruire l’esatta dinamica di quanto accaduto sono intervenuti gli agenti della polizia locale dell’Unione Bassa Val Trebbia Val Luretta.