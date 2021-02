Incidente nei pressi di una rotonda all’altezza dell’abitato di San Bonico (Piacenza).

Poco dopo mezzogiorno del 9 febbraio, una Fiat Punto e una Volkswagen Golf si sono scontrate finendo entrambe la loro corsa nel prato dell’aiuola della rotonda. Sul posto una squadra dei Vigili del Fuoco, che ha messo in sicurezza i veicoli incidentati, i sanitari della Croce Bianca e il personale medico ed infermieristico del 118, che invece hanno soccorso i due conducenti, entrambi uomini, rimasti feriti in modo non grave.

Due pattuglie della Polizia Locale hanno effettuato i rilievi di legge.