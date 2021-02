Scuola primaria di Carpaneto ‘chiusa’ per covid, lezioni sospese e nuovo screening

La Sanità pubblica dell’Ausl di Piacenza ha deciso di sospendere la frequenza di tutte le classi della scuola primaria di Carpaneto (Piacenza).

Lo comunica la stessa azienda sanitaria, dopo aver già avvisato nella serata del 7 febbraio la dirigente dell’istituto. Il provvedimento si è reso necessario dopo la notifica di un nuovo caso positivo tra il personale. A scopo cautelativo, gli operatori hanno previsto uno screening con tampone e isolamento fino all’esito dei tutti i test per alunni, insegnanti e personale non docente della scuola primaria. La frequenza è sospesa per tutte le classi, anche quelle già sottoposte a screening a esito negativo, in attesa di avere un quadro completo della situazione.

Questa mattina stessa (8 febbraio) l’istituto sta trasmettendo gli elenchi degli studenti e del personale. Gli operatori della Sanità pubblica chiameranno quindi al più presto tutte le famiglie per proporre domani lo svolgimento dei tamponi e comunicare le modalità di isolamento. Della situazione in corso a scuola e dei provvedimenti previsti è stata data informazione immediata al sindaco di Carpaneto Andrea Arfani, che sta seguendo l’evolversi del monitoraggio in stretto raccordo con i servizi Ausl.