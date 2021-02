Sedici abeti in memoria delle vittime del Covid. Ad un anno dall’avvio dell’emergenza, il Comune di Calendasco ha reso omaggio a chi ha perso la vita a causa della pandemia.

Nella mattina di ieri, gli amministratori comunali ed un gruppo di volontari hanno posizionato i pini in varie aree pubbliche del territorio.

“Questi sempreverdi esprimono la volontà di conservare nel tempo la memoria dei nostri 16 concittadini che ci hanno lasciato a causa dell’epidemia, delle sofferenze che tante famiglie hanno attraversato e stanno ancora patendo, ma anche della forza di una comunità che si è riscoperta più unita e solidale proprio nel pieno dell’emergenza”, afferma il sindaco Filippo Zangrandi, che ha promosso l’iniziativa.

Gli alberi sono stati donati dal gruppo “Plastic Free Piacenza”, capitanato da Paolo Bersani. “Si tratta di piante recuperate dall’invenduto del periodo natalizio di grandi centri commerciali”, afferma. “Vengono così restituite alla cittadinanza, anziché essere smaltite: un segnale ambientale importante che si unisce alla volontà di commemorare le vittime della pandemia”.

A Calendasco, gli alberi hanno trovato spazio nell’area verde di Via Torino, a Ponte Trebbia; nel giardino della canonica di Cotrebbia; nei giardinetti di via Dante Alighieri, in via Castello e nell’area verde a lato della piscina, nel capoluogo. A posizionarli, i volontari comunali, della protezione civile e del gruppo cinofilo Tana Jeannette.