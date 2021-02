Servizio Civile, a Piacenza disponibili due posti per il progetto Sport in Cattedra

Nuova opportunità di Servizio Civile Universale da realizzarsi in Italia e all’estero: 2 posti disponibili a Piacenza, tramite il Comitato Provinciale di OPES Piacenza, per il progetto Sport in Cattedra, dedicato al settore dell’Educazione e della Promozione Culturale, paesaggistica ambientale, del turismo, sostenibile e sociale e dello sport, con l’obiettivo di incrementare l’accessibilità alle opportunità formative in ambito pedagogico e motorio tra bambini e giovani nei contesti scolastici ed extrascolastici.

Leggi anche Servizio civile, a Piacenza 106 posti disponibili presso enti e associazioni del territorio

Per la domanda online di Servizio Civile – ricordano i referenti di Opes – occorrono credenziali SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) di livello di sicurezza 2. Si raccomanda quindi agli aspiranti operatori volontari, qualora non fossero ancora in possesso dello SPID, di affrettarsi a richiederlo. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate, nelle modalità indicate nell’articolo, entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 8 febbraio 2021.

Per l’ammissione alla selezione è richiesto al giovane il possesso dei seguenti requisiti: la cittadinanza italiana, oppure di uno degli altri Stati membri dell’Unione Europea, oppure di un Paese extra Unione Europea purché il candidato sia regolarmente soggiornante in Italia, e aver compiuto il diciottesimo anno di età e non aver superato il ventottesimo anno di età (28 anni e 364 giorni) alla data di presentazione della domanda.

Per info consultare il sito di Opes Italia oppure chiamare il 340 8380348.