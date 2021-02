Servizio Civile con il Movimento Cristiano Lavoratori, domande fino al 15 febbraio

Rimane ancora una settimana – fino al 15 febbraio, ore 14 – per fare domanda di partecipazione al bando per il Servizio Civile Universale. A Piacenza, tra i 106 progetti disponibili, c’è anche quello rinominato “Giovani Dinamici” da realizzare presso la sede provinciale dell’Mcl (Movimento Cristiano Lavoratori) a Piazzale Crociate, 8.

“Sono due i posti disponibili – spiega il presidente di Mcl Piacenza Umberto Morelli -. Possono partecipare tutti i giovani dai 18 ai 28 anni, per un’esperienza che permette di approcciarsi al mondo del lavoro, con le sue difficoltà, anche attraverso approfonditi percorsi formativi. Per eventuali delucidazioni o chiarimenti in merito è possibile contattare Mcl Piacenza attraverso mail mclpiacenza@libero.it oppure al numero 348 2265679”.