Settimana con meteo variabile in Emilia Romagna e nel piacentino.

Tante nubi tra martedì e mercoledì, con la possibilità di debole piogge sui rilievi. Precipitazioni, sempre di debole intensità, che arriveranno anche in pianura in particolare nella giornata di giovedì. Le temperature saranno invece in lento e graduale aumento nei valori massimi, che in pianura potranno toccare i 14 gradi nel week end.