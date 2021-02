“Siamo carabinieri, dobbiamo controllare l’impianto idraulico” e spariscono 6mila euro

Si fingono carabinieri e si introducono in casa di due anziani, utilizzando una delle scusi più comuni: controllare l’impianto idraulico in seguito a un guasto. Ma a sparire in realtà sono 6mila euro, risparmi che la coppia custodiva nell’appartamento.

Il fatto è avvenuto nella tarda mattinata del 19 febbraio, quando un sedicente carabiniere ha suonato al campanello di un’abitazione nella quale vive un’anziana signora con il marito. Lo sconosciuto, che portava sulla spalla una ricetrasmittente, ha mostrato quello che sembrava essere un distintivo. “Dobbiamo fare un controllo – ha detto – c’è un guasto all’impianto idraulico”.

Subito si è messo ad aprire e chiudere i rubinetti di casa, prima di essere raggiunto da complice che si è presentato a sua volta come un carabiniere, entrato in casa perché la porta era rimasta aperta. I due, dopo aver rovistato nell’appartamento, hanno suggerito alle ignare vittime di riporre oro e preziosi nel freezer, facendosi rivelare dove erano tenuti i contanti, 6mila euro. Soldi che i truffatori hanno arraffato per poi sparire velocemente. La coppia derubata non ha potuto fare altro che avvisare la polizia: sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti, che hanno raccolto la loro testimonianza e avviato le indagini del caso.