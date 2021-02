Social e relazioni al tempo del covid, incontro online con Paola Frattola e Sara Brugnoni

Tra le abitudini quotidiane che la pandemia ha più profondamente modificato, c’è il rapporto con i dispositivi tecnologici e con i social media. Durante il lockdown si sono trovati a farne un uso massiccio anche coloro che prima li utilizzavano in modo sporadico, per svolgere il proprio lavoro da casa, per studiare, per partecipare a riunioni, per mantenersi in contatto con gli amici.

Nei mesi scorsi la tecnologia e i social hanno trasformato le relazioni interpersonali, incidendo sempre più in profondità sui rapporti all’interno delle famiglie. Da qui nasce la necessità di educare i giovanissimi a un uso consapevole di questi strumenti e di aiutare gli adulti, in particolare chi svolge un ruolo educativo, a mantenere aperto un dialogo con gli adolescenti, mostrando loro interesse e curiosità nei confronti di questi “nuovi mondi”.

Di questo e di tanto altro si parlerà venerdì 5 febbraio dalle ore 17.30 con la psicologa dell’Ausl di Piacenza Paola Frattola, coordinatrice dell’Equipe di Psicologia dell’Emergenza, e l’esperta di social media Sara Brugnoni, Ceo dell’agenzia di comunicazione Santafranca60 e Brand Ambassador dei Digital Innovation Days. L’incontro si terrà presso la biblioteca comunale Paolo Boiardi e sarà trasmesso in diretta streaming sulla pagina Facebook del Comune di Gossolengo. Il pubblico da casa potrà interagire in diretta con le due ospiti formulando domande o condividendo spunti utili a riflettere sulle potenzialità e sui limiti degli strumenti tecnologici.

«Social e tecnologia da un lato si sono rivelati una risorsa durante i mesi più bui della pandemia – sottolinea l’assessora alla Cultura di Gossolengo Sabrina Inzani -, ma oggi il loro uso sempre più pervasivo rischia di sfociare in dipendenza e, paradossalmente, di creare nuove e pericolose forme di isolamento, in particolare tra i giovanissimi. Ritengo perciò importante creare occasioni di approfondimento e confronto su questi temi e promuovere l’educazione digitale». L’evento fa parte della rassegna “Il Contagio delle idee” voluta dal Comune di Gossolengo, in collaborazione con la cooperativa Educarte, per offrire occasioni di riflessione su tematiche legate alla pandemia. Il prossimo appuntamento, venerdì 19 febbraio, sarà con il pedagogo Daniele Novara per parlare degli effetti del distanziamento su bambini e adolescenti.

I RELATORI

Paola Frattola è psicologa e psicoterapeuta dell’Unità Operativa Psicologia di Base Ausl di Piacenza nonché coordinatrice dell’Equipe di Psicologia dell’Emergenza Ausl di Piacenza.

Sara Brugnoni, CEO dell’agenzia di comunicazione Santafranca60, dal 2016 è social media manager per diverse aziende e Brand Ambassador dei Digital Innovation Days, uno tra i più importanti eventi sull’innovazione e il digital marketing organizzati in Italia.