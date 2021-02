Sorpresi a rubare materiale ferroso dall’isola ecologica, interviene la polizia locale

Nei giorni scorsi, a seguito di una segnalazione da un cittadino, gli agenti della Polizia Locale Bassa Val Trebbia Val Luretta sono intervenuti nell’isola ecologica del comune di Rottofreno (Piacenza) – in località Cattagnina – per la presenza di due persone intente a trafugare materiale ferroso.

Giunta sul posto, la pattuglia ha intimato l’alt ad un autocarro Fiat Daily che stava uscendo dall’isola ecologica, con a bordo due cittadini di origini albanesi residenti nella zona di Rottofreno. Sul furgone, nel cassone posteriore, era presente materiale ferroso di vario tipo sottratto dall’isola ecologica. I due sono stati così identificati e denunciati all’autorità giudiziaria per il reato di furto. Il materiale è stato recuperato. Sono in corso le indagini per chiarire ulteriori eventuali responsabilità.

Le isole ecologiche rappresentano obiettivi sensibili, oggetto di controllo periodico da parte della Polizia Locale Bassa Val Trebbia Val Luretta nei cinque comuni dell’Unione.