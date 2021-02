Spazio 4, corso Eipass online per chi attende l’aggiornamento delle graduatorie Ata

A Spazio 4.0 il corso Eipass 7 Moduli User diventa online.

Eipass è la certificazione informatica che permette di acquisire punteggi validi per i concorsi pubblici. In particolare, il corso si rivolge a chi è in attesa dell’apertura delle graduatorie ATA III fascia prevista nel 2021, oltre che a chi attende le consuete graduatorie ATA 24 mesi, così come ai docenti e a tutti gli interessati ad acquisire competenze informatiche spendibili come certificazioni in ambito scolastico e universitario.

Chi è il personale ATA? Si tratta di personale Amministrativo Tecnico Ausiliario, professionisti che svolgono mansioni di amministrazione, contabilità, gestione, ma anche operative e di sorveglianza a seconda del ruolo. Per diventare personale ATA, bisogna iscriversi nelle relative graduatorie di Istituto di III fascia e iniziare a svolgere incarichi di supplenza. Il bando di concorso per la III fascia viene pubblicato ogni 3 anni per nuovi inserimenti in graduatoria e aggiornamento dei titoli per chi è già in graduatoria: chi ha il punteggio più alto ha maggiori possibilità di essere chiamato per supplenze.

In occasione quindi dell’apertura delle graduatorie, può essere utile per gli interessati, collaboratori e ausiliari delle scuole di ogni ordine e grado, acquisire la certificazione informatica EIPASS per aumentare il proprio punteggio. Spazio4.0, come EI-Center, propone a marzo 2021 il corso EIPASS 7 MODULI USER, un corso online in collaborazione con Brainfarm, nelle seguenti date:

– Martedì 2 marzo

– Giovedì 4 marzo

– Martedì 9 marzo

– Giovedì 11 marzo

– Martedì 16 marzo

– Giovedì 18 marzo

L’orario sarà dalle 17 alle 20. Anche gli esami saranno calendarizzati entro la fine di marzo. Il percorso comprende: accesso guidato alle lezioni online e alle simulazioni; un tutor disponibile per incontri tematici full-immersion online di preparazione all’esame 7 Moduli User (vedi date dei 6 incontri sopra riportati); programmazione del proprio calendario di studio; esame 7 Moduli User online (o – qualora fosse possibile l’incontro in presenza – presso Spazio4.0); certificazione in caso di esito positivo dell’esame. Gli argomenti trattati saranno: I fondamenti dell’ICT; Navigare e cercare informazioni sul Web; Comunicare e collaborare in Rete; Sicurezza informatica; Elaborazione testi; Foglio di calcolo; Presentazione.

Per informazioni e iscrizioni è possibile scrivere a spazio4piacenza@gmail.com. Per approfondimenti, è possibile visitare il sito www.comune.piacenza.it/spazio4 e i profili social: la pagina Facebook Spazio4 Piacenza e l’account Instagram @spazio4piacenza.