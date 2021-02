Sport in lutto per la scomparsa di Alessandro Repetti, tecnico del Piacenza Triathlon

Sport piacentino in lutto per la scomparsa, a soli 51 anni, di Alessandro Repetti, stimato tecnico del Piacenza Triathlon.

“Con determinazione, unita a sacrificio e resistenza, proprio come insegnava ai suoi giovani triathleti, ha vissuto il doloroso percorso della malattia, perché lui diceva che “il triathlon è sofferenza e non si molla mai fino alla fine” proprio come nella vita – il toccante ricordo della società piacentina -. Tutto il lavoro da lui speso negli ultimi 15 anni per creare un settore giovanile di Triathlon a Piacenza (che ha sfornato campioni del calibro di Tania Molinari) continua per mano dei suoi atleti, ora diventati tecnici, che continueranno con passione e con lo stesso spirito sulle orme del loro mentore. Da qui in avanti continuerà ad essere presente per tutti noi in ogni momento, immutatamente, come ha sempre fatto fino ad ora, e il suo ricordo ci guiderà”.

“Quello che sicuramente ricorda ogni atleta che ha avuto la fortuna di farsi allenare da Alle, così lo chiamavano tutti, è la grandissima carica umana che metteva nel suo lavoro di allenatore, l’estrema sensibilità nei confronti di tutti i suoi ragazzi nessuno escluso, la grande empatia con cui riusciva a entrare in contatto con ognuno di loro . Per questo è riuscito sempre a tirar fuori da ogni ragazzo e ragazza le migliori doti, perché la priorità è sempre stata l’umanità e non non solo l’aspetto tecnico. Di lui tutti ricordiamo l’estrema generosità, la bontà genuina e il rispetto verso le altre persone, oltre la serietà con cui portava avanti tutto il suo lavoro”.

Anche la Federazione Italiana Triathlon ha voluto esprimere il proprio cordoglio: “Tutti lo ricordano per l’entusiasmo e l’energia mostrati sui campi gara, i più fortunati, che hanno avuto l’opportunità di lavorare al suo fianco, non dimenticheranno mai le sue doti di umiltà e disponibilità e soprattutto la sua allegria sempre coinvolgente”.