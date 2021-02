Spostamenti tra Regioni, Tagliaferri “Deroghe per i Comuni confinanti proposta di buon senso”

“A breve il Governo italiano dovrà decidere se e come rinnovare i divieti di spostamento tra Regioni per contenere la diffusione della pandemia da Coronavirus: nei giorni scorsi il sindaco di Piacenza Patrizia Barbieri ha chiesto che vengano date deroghe per permettere di spostarsi nei Comuni confinanti a quello dove si abita anche se si trovano fuori Regione. E’ una misura di buon senso che speriamo il Governo accolga e chiediamo alla Regione di sostenere questa proposta visto che fino a ora nessuno lo ha fatto, dimostrando scarsa sensibilità verso i problemi concreti dei cittadini”.

Lo afferma Giancarlo Tagliaferri consigliere regionale di Fratelli d’Italia.