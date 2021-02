“Stanziare fondi per impedire l’aumento delle rette nelle strutture per anziani e disabili”

Stanziare risorse per evitare che le rette dei centri diurni per anziani e disabili rischiano di aumentare a carico degli utenti.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “finora, nonostante la pandemia abbia fatto lievitare a dismisura tali costi, i Comuni siano riusciti a calmierare gli aumenti. Le famiglie non ne hanno risentito, ma i Comuni sono allo stremo e non potranno più farvi fronte”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere l’intervento economico della Regione attraverso apposite risorse di viale Aldo Moro.