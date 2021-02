Stefano scomparso da tre giorni, l’appello della madre “Torna a casa”

“Qualsiasi cosa ti stia succedendo insieme possiamo affrontarla, Stefano torna a casa”.

E’ l’appello, lanciato in diretta nel corso della trasmissione “Chi l’ha visto?”, della madre di Stefano Barilli, il ragazzo piacentino di 23 anni di cui non si hanno più notizie ormai da tre giorni. “Stefano – le sue parole – dovresti sapere che ti amiamo, l’affetto e il bene che ti vogliamo non sono mai stati in discussione, ma non puoi immaginare quanto ci manchi e quanto siamo preoccupati per te. Qualsiasi cosa ti stia succedendo insieme possiamo affrontarla. Non sei solo al mondo, non smetterò mai di amarti, aspettarti e cercarti. Torna a casa”.

“Quanto accaduto – ha spiegato – è stata una sorpresa anche per noi. Stefano è rientrato sabato dalla Svizzera dove era stato 30 giorni, ci è sembrato particolarmente abbattuto, aveva dei progetti che non si sono realizzati. Questo suo stato potrebbe averlo indotto ad andar via di casa”. Il giovane si sarebbe allontanato dalla propria abitazione, nella zona della Farnesiana a Piacenza, tra la tarda serata di domenica e la mattina di lunedì: da quel momento nessuno è più riuscito a mettersi in contatto con lui. Delle indagini si occupa la divisione anticrimine della questura.

Alto 1.75 m, capelli e occhi castani, Stefano indossava pantaloni neri, maglione tipo lupetto nero, scarpe da ginnastica grigie; potrebbe essere senza giacca. Chiunque avesse sue notizie o informazioni utili è pregato di rivolgersi alle forze dell’ordine.