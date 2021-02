Strada di Castelbosco, lunedì al via i lavori. Strada chiusa fino al 26 febbraio

Strada di Castelbosco nel Comune di Gragnano Trebbiense (Piacenza), al via i lavori di sistemazione della sede stradale. La strada resterà chiusa al traffico fino al 26 febbraio

L’intervento prevede il rifacimento dei tratti più ammalorati della strada compresa tra l’intersezione con la provinciale 48 e l’incrocio con località Castelbosco.

L’impegno di spesa è di 48mila euro, l’opera è stata affidata alla ditta Ecotecnologie Stradali e il termine previsto per i lavori è il 26 febbraio.

La strada resterà chiusa al traffico, dalla mattina di lunedì 22 febbraio (ore 8) fino alle 18 di venerdì 26 febbraio; sarà comunque consentito l’accesso ai residenti, così come il transito dei mezzi di soccorso per emergenze.

Si tratta di un’opera molto attesa: lungo la carreggiata infatti si era creato un avvallamento, considerato molto pericoloso dagli automobilisti in transito. Non a caso il tratto in questione era stato delimitato da cartelli stradali, con l’indicazione a procedere a non più di 30 all’ora.