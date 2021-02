Strada Val Tidone, due giorni a senso alternato a Rio Molato

Strada provinciale n. 412R di Val Tidone, senso unico alternato: il 22 e 23 febbraio per ispezioni al ponte sul Rio Molato (Comune di Alta Val Tidone).

Data la necessità – spiega il servizio Viabilità della Provincia di Piacenza – di mantenere in sicurezza la circolazione dei veicoli, e al fine di evitare il verificarsi di situazioni di pericolo, si dispone la limitazione della circolazione stradale, mediante l’istituzione di senso unico alternato regolato da movieri, per il periodo dal 22/02/2021 al 23/02/2021, dalle ore 8 alle ore 18, fra le progressive km 71+578 e km 71+606 in comune di Alta Val Tidone lungo la strada provinciale n. 412R di Val Tidone.