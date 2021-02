Strade e verde, la ciclovia lungo il Po e anche edilizia scolastica e sportiva: i lavori finanziati con gli aiuti Covid

Da rimarcare quello proposto dalla Provincia per la realizzazione del primo lotto della Ciclovia Vento (per un importo di un milione e centomila euro), nel tratto Piacenza (località Fossadello)-Cremona, e quelli del Comune capoluogo per la manutenzione del verde pubblico e il rifacimento della rete stradale. Sempre sul fronte della viabilità sono stati finanziati i progetti dei Comuni di Agazzano, Besenzone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Gossolengo, Lugagnano Val D’Arda, Pontenure, Vigolzone, Villanova sull’Arda.

Gli interventi in provincia di Piacenza – Tra gli interventi più significativi che sono stati finanziati dalla Regione nel Piacentino, con i 12,5 milioni di euro stanziati (per l’esattezza 12.441.733 euro), quello proposto dalla Provincia per la realizzazione del primo lotto della Ciclovia Vento, nel tratto compreso tra Piacenza (località Fossadello) e Cremona; gli interventi proposti dal Comune capoluogo per la manutenzione del verde pubblico e il rifacimento delle strade in pietra e in conglomerato bituminoso. Tanti gli interventi per la viabilità proposti anche dai Comuni piacentini. Tra gli altri quelli di Agazzano, Besenzone, Borgonovo Val Tidone, Castel San Giovanni, Castell’Arquato, Gossolengo, Lugagnano Val D’Arda, Pontenure, Vigolzone, Villanova sull’Arda.

Numerosi anche i progetti sul fronte dell’edilizia scolastica e sportiva. Nel primo caso, tra gli altri, quelli di adeguamento, messa in sicurezza, efficientamento proposti dai Comuni di Bettola (riqualificazione servizi scolastici per l’infanzia), Cadeo (Scuola materna “Barbattini”), Castelvetro Piacentino (interventi nel Polo scolastico di via Kennedy), Gossolengo (scuola secondaria), Gragnano Trebbiense (completamento viabilità nuova palestra scolastica), Monticelli d’Ongina (asilo nido-scuola materna “S.Nazzaro”), Sarmato (scuola secondaria di primo grado). Nel secondo caso gli interventi del Comune di Rottofreno (lotto 1 della piscina comunale), Pianello Val Tidone (copertura campo da tennis), Alseno (nuova tribuna campo San Martino e ripavimentazione palazzetto sportivo), Bettola (sistemazione servizi della piscina), Carpaneto piacentino (completamento nuova palestra polo scolastico).

E poi gli interventi sui palazzi e beni pubblici. Dai lavori di ristrutturazione della Rocca municipale di Caorso, alla sistemazione di piazza Gazzola a Perino nel comune di Coli, ai lavori nella sede municipale di Fiorenzuola d’Arda, a quelli di ampliamento del cimitero di Morfasso. Passando per lavalorizzazione del palazzo comunale“Castello Scotti Anguissola” a San Giorgio Piacentino, la riqualificazione di Piazza Vittorio Veneto a Travo e la messa in sicurezza dell’ex cinema Smeraldo a Ziano Piacentino

Il programma è stato presentato a Bologna in videoconferenza stampa dal presidente della Regione Stefano Bonaccini. Presenti il sottosegretario alla Presidenza Davide Baruffi, il sindaco di Medicina Matteo Montanari e in collegamento la presidente della Provincia di Piacenza Patrizia Barbieri e il presidente della Provincia di Rimini Riziero Santi. In totale sono 116 gli interventi decisi direttamente nei territori interessati – almeno uno per ogni Comune – e sostenuti dalla Regione, sulla base di criteri concertati nell’ambito delle Conferenze territoriali, secondo i principi della programmazione negoziata per la determinazione del fabbisogno delle comunità locali, della priorità degli investimenti, dei risultati attesi. A disposizione ci sono 26 milioni di euro stanziati dalla Regione: 12,5 milioni ciascuna per le province di Piacenza e Rimini e 1 milioni di euro per il Comune di Medicina. Risorse – con contributi compresi in media tra l’80 e il 95% del costo ammissibile – che generano un investimento complessivo di quasi 35 milioni di euro.

Progetti immediatamente cantierabili, in grado di dare in tempi brevi risposte a bisogni reali dei territori e, allo stesso tempo, sostenere la creazione di posti di lavoro e spingere sulla crescita sostenibile. Il tutto attraverso una stretta collaborazione tra la Regione e le stesse Istituzioni locali, che hanno condiviso obiettivi e modalità di intervento, così come previsto dalla legge regionale 5/2018 (“Norme in materia di interventi territoriali per lo sviluppo integrato degli ambiti locali”), la cornice normativa che ha visto l’attuazione del programma straordinario per le aree più colpite dall’emergenza Covid nella prima fase. Un programma straordinario da 40 milioni di euro complessivi, allargato anche alle aree montane di tutte le altre province e a quelle interne del Basso ferrarese, cui vanno 14 milioni: anche su questi progetti l’intesa è ormai vicina e verranno presto presentati.