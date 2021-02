“Sulle vaccinazioni in azienda passa la linea della Lega”

“Vaccinazioni in azienda, passa la linea della Lega: l’Assemblea delle Regione Er approva all’unanimità la risoluzione a firma Valentina Stragliati, Fabio Bergamini, Simone Pelloni e Daniele Marchetti che chiede di avviare un protocollo che permetta alle aziende che lo vorranno di utilizzare, all’interno delle loro sedi operative, i medici del lavoro per vaccinare i lavoratori”.

Così in una nota gli esponenti del Carroccio in Regione, che “raccogliendo una proposta elaborata da Confapi – spiegano – (la Confederazione della Piccola e Media Industria Privata guidata in Emilia-Romagna da Cristian Camisa, che è anche vicepresidente nazionale), nel loro atto di indirizzo sollecitano una iniziativa della Regione in attesa che venga incrementata la fornitura di dosi di vaccini anti Covid preparandosi ad accelerare la campagna vaccinale per cercare di uscire dall’emergenza pandemica il prima possibile”.

Secondo i rappresentanti della Lega “è prioritario decongestionare le strutture sanitarie, che da oltre un anno sono sotto pressione per l’emergenza pandemica, e consentire al sistema economico della Regione di ripartire a pieno regime in totale sicurezza”.