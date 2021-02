Supporto alle famiglie di disabili: il 2 marzo nuovo appuntamento di “Incontriamoci”

Martedì 2 marzo appuntamento con ‘Incontriamoci’

Martedì 2 marzo nuovo appuntamento del ciclo “Incontriamoci”, momento di confronto e di supporto per i familiari di persone disabili che si tiene a cadenza mensile, organizzato dalla Fondazione Pia Pozzoli.

L’incontro sarà condotto dalla psicologa della Fondazione, Ilaria Fontana.

Come è già stato annunciato, all’incontro in presenza al mattino (dalle 10 alle 11 e 30) nell’auditorium del Centro “Il Samaritano”, presso la sede Caritas in via Giordani 14 a Piacenza, si aggiunge l’incontro da remoto nel tardo pomeriggio (dalle 17 alle 18 e 30) su Skype (https://join.skype.com/nsX1oNKFYYIv)

Negli incontri della mattinata si terranno anche momenti informativi sull’uso e sulla pratica della piattaforma on line, al fine di permettere ad un sempre maggior numero di persone di parteciparvi.

Ecco il calendario dei prossimi appuntamenti, in programma sempre al martedì con cadenza mensile, e sempre agli stessi orari (al mattino 10 – 11 e 30; al pomeriggio 17 – 18 e 30).

6 Aprile

4 Maggio

8 Giugno

6 Luglio

14 settembre

12 Ottobre

16 Novembre

14 Dicembre