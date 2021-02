Tagliaferri (FdI) “Vaccinare subito i sindaci contro il coronavirus”

“Vaccinare in via prioritaria i sindaci emiliano-romagnoli contro il coronavirus”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come attualmente le direttive in materia di vaccinazione non inseriscono i primi cittadini tra le “categorie essenziali” da vaccinare in tempi brevi. Una situazione per il consigliere sbagliata, “visto il ruolo fondamentale dei sindaci nella vita pubblica e anche nella gestione della pandemia”.

Da qui l’atto ispettivo per chiedere alla Regione di “prevedere l’inserimento dei sindaci dei comuni emiliano-romagnoli tra i soggetti appartenenti ai servizi essenziali e, come tali, di essere considerati tra i destinatari con priorità nella programmazione in corso della vaccinazione anti Covid”.