Tempo di derby piacentino tra Conad Alsenese e Busa Foodlab Gossolengo

E’ tempo di derby piacentino in B1 femminile, con la sfida della terza giornata del girone A1 che metterà di fronte la Conad Alsenese e il Busa Foodlab Gossolengo.

Il match provinciale andrà in scena sabato alle 21 al palazzetto di Alseno (a porte chiuse) e sarà valido come terza giornata d’andata del mini-raggruppamento. In casa gialloblù, gli stimoli del derby si sommano a quelli di rivalsa e di desiderio di iniziare a smuovere la classifica dopo il doppio ko per 3-1, l’ultimo dei quali sabato scorso a Settimo Torinese contro il Lilliput.

“Peccato per il primo set – commenta il tecnico della Conad Alsenese, Marco Scaltriti – con più determinazione e attenzione poteva andare diversamente e questo ci ha un po’ penalizzato, considerato poi il buon secondo parziale. Avanti 2-0, poi, il Lilliput è cresciuto e abbiamo fatto fatica a stare attaccati. Il nostro cammino è lineare: continuare a lavorare per migliorare, sabato c’è stato qualche passo avanti nell’atteggiamento e nell’organizzazione di squadra, ma non è bastato. Bisogna lavorare sempre per eliminare difetti ed errori che ci ostacolano verso la conquista del risultato”.

Capitolo-Gossolengo. “E’ una buona squadra e con il cambio di allenatore arriverà a Gossolengo molto motivata. Scarabelli e Cattaneo sono due certezze per il Busa Foodlab, guidato in regia da una palleggiatrice esperta in categoria come Trabucchi. Cosa servirà? Rischio di ripetermi ogni volta, ma credo che battuta e ricezione siano fondamentali. Non a caso, sabato scorso fin quando abbiamo tenuto un ottimo livello di servizio ce la siamo giocata; la nostra ricezione era cresciuta rispetto alla prima uscita, ma non è bastato”. La settimana di lavoro della Conad Alsenese ha permesso anche il recupero della laterale Chiara Tonini, fuori causa sabato scorso a Settimo Torinese. Il suo eventuale impiego nel derby verrà valutato dopo l’ultimo allenamento.

Il Busa Foodlab si presenterà ad Alseno con una novità in panchina: il tecnico parmigiano Andrea Codeluppi ha rilevato infatti Marzia Grandi alla guida della squadra che nell’occasione disputerà il secondo match stagionale dopo il rinvio forzato di sabato scorso contro Igor Volley Trecate (causa Covid-19). All’esordio, invece, era arrivato un ko in tre set contro Biella.

“La cosa più singolare – commenta coach Codeluppi – non è tanto iniziare con un derby, quanto sfidare il mio amico Marco Scaltriti, con cui ho lavorato per sei anni a Collecchio, poi ho allenato nel maschile un anno a Viadana e cinque a Busseto. In terra verdiana abbiamo investito tanto per creare qualcosa di importante a livello di condizioni di lavoro, poi la società ha avuto qualche problematica. Sono rimasto alla finestra, avrei accettato solo una realtà che presentava già queste condizioni e per me Gossolengo rispetta questa caratteristica. In questi primissimi allenamenti ho visto una squadra che ascolta e che si è messa a disposizione, poi ora tocca a me capire velocemente l’ambiente dove sono arrivato. E’ ancora presto per fare considerazioni di gioco, anche per quanto riguarda le nostre avversarie di sabato; posso dire che di mio credo molto nell’applicazione al lavoro e nel muro-difesa”.

“Sabato a Biella ovviamente tutte noi non vedevamo l’ora di tornare in campo dopo quasi un anno di stop: ero tranquillissima durante la partita nonostante fosse un contesto davvero strano, senza pubblico sembrava quasi di giocare un amichevole – racconta Traversoni, libero del Busa Foodlab – La cosa che mi ha colpita di più è che, nonostante tutto, abbiamo fatto tutte tante belle difese: ci sono sicuramente tante cose da allenare, sia mentalmente che tecnicamente considerando che abbiamo compiuto anche diversi errori di distrazione”.

Per Traversoni lo stop immediato dopo la prima gara stagionale non ci voleva. “Fermarsi subito alla seconda di campionato non ci voleva perché abbiamo bisogno di stare in campo e riprendere il ritmo partita. Fortunatamente non essendo una squadra nuova per quanto riguarda le competenze non partiamo da zero”.

Una gara che vedrà sottorete alcune ex compagne di squadra e che per Traversoni avrà un gusto particolare considerando i tre campionati disputati in maglia gialloblu con diverse promozioni conquistate all’attivo. “Rientrare in quel palazzetto mi farà sicuramente effetto, come ogni volta quando torno lì – conclude Traversoni – Ho condiviso tre anni bellissimi in una società che mi ha sempre fatto sentire a casa e con la quale mantengo tuttora bellissimi rapporti”.

In campo, Gossolengo può contare sul punto di riferimento laterale che risponde al nome di Chiara Scarabelli, schiacciatrice e capitano, ex di Piacenza in A1 da giovanissima e anche vincitrice in carriera di una Cev Cup (2009) e di un Europeo e un Mondiale Juniores (2010 e 2011). Al centro, invece, spicca la cremasca Marina Cattaneo.

EX – Nelle due squadre militano altrettante ex di turno: tra le fila locali, la centrale Eleonora Fava ha vestito la maglia di Gossolengo nella stagione 2017-2018 in B2 approdando ai play off, mentre il libero del Busa Foodlab Michela Traversoni ha giocato tre anni ad Alseno, festeggiando anche diverse promozioni.

I PRECEDENTI – Il derby di domani (sabato) sarà il numero cinque tra le due formazioni in serie B e il primo nella terza serie nazionale, visto che i precedenti si sono disputati tutti in B2. Il primo risale alla stagione 2017-2018 a Gossolengo, con un rotondo 3-0 poi “vendicato” da Alseno al ritorno (3-1). Ping pong proseguito anche nell’annata pallavolistica successiva: 3-0 a Gossolengo e 3-2 per la Conad, poi promossa in B1.

GLI ARBITRI – A dirigere l’incontro tra Conad Alsenese e Busa Foodlab Gossolengo saranno il primo arbitro Eleonora Spartà e il secondo arbitro Davide Di Dio Perna.

IL TURNO – Questo il programma della terza giornata del girone A1 di B1 femminile:

Conad Alsenese-Busa Foodlab Gossolengo (sabato ore 21)

Igor Volley Trecate-Prochimica Virtus Biella rinviata

Parella Torino-Lilliput Settimo Torinese (sabato ore 21).

Questo, invece, il programma del girone A2:

Arredofrigo Valnegri-Timenet Empoli (sabato ore 18)

Blu Volley Quarrata-Toscanagarden N8lini (sabato ore 21)

Psa Olympia Genova-Fgl Pallavolo Castelfranco (sabato ore 17)

LE CLASSIFICHE – Questa la classifica del girone A1 di serie B1 femminile: Prochimica Virtus Biella 6, Lililput Settimo Torinese, Parella Torino 3, Igor Volley Trecate, Busa Foodlab Gossolengo, Conad Alsenese 0 (Llliput e Gossolengo una partita in meno, Trecate due partite in meno)

Questa invece la graduatoria del girone A2: Psa Olympia Genova, Fgl Pallavolo Castelfranco 6, Timenet Empoli, Toscanagarden N8lini 3, Arredo Frigo Valnegri, Blu Volley Quarrata 0.

DIRETTA FACEBOOK – Il derby piacentino sarà trasmesso in diretta su Sportpiacenza.it: per seguirlo, collegarsi al canale Youtube di Sportpiacenza oppure sul link presente in home page del sito della testata.

Terza giornata di campionato in serie B1, ed è subito derby. Il Busa Foodlab incrocerà la sua strada con quella dell’Alsenese sabato alle 21:00 in quella che sarà la prima trasferta in biancoblu per coach Andrea Codeluppi, all’esordio ufficiale sulla panchina della prima squadra del Consorzio MioVolley.