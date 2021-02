Tennistavolo Cortemaggiore, donne bene a metà. Vincono gli uomini

Weekend a due volti per la Teco Corte Auto femminile: vittoria dilagante contro Norbello, sconfitta contro Castelgoffredo.

Nella doppia sfida casalinga valida per la serie A-1, le atlete di Cortemaggiore hanno prima dominato contro la formazione sarda del Norbello, imponendosi con il risultato di 4-0; quindi hanno ceduto per 2-4 contro la corazzata Castelgoffredo.

Per Cortemaggiore da segnalare il ritorno in squadra di Valentina Sabitova, tesserata al gong come atleta straniera. Sabitova, insieme alla connazionale russa Kulicova e alle giovani italiane Barani, Roncallo e Laurenti, è scesa in campo contro Norbello in una gara comandata dall’inizio alla fine, con solo un set perso.

TECO CORTE AUTO-NORBELLO 4-0

SABITOVA -KUMAHARA 3-0 11 5 / 11_8 / 11-6

KULIKOVA -TOLIOU 3-0 11-9/11-9/12-10

LAURENTI -COLANTONI 4-1 6-1/11-5711-9/11-5

KULIKOVA-KUMAHARA 3-0 11-8/11-5/11-2

Nonostante la sconfitta, la gara contro Castelgoffredo – in campo al gran completo con una corazzata tutta cinese, arricchita dall’innesto dell’ultima arrivata Zhang Xuan – è stata equilibrata fino all’ultimo, con sugli scudi le due atlete russe Kulikova e Sabitova.

TECO CORTE AUTO-CASTELGOFFREDO 2-4

SABITOVA-MOFARDINI GAIA 3-1 11-2/11-1 /12-14/ 11-3

RONCALLO -XIAO MARIA 0-3 5-11 3-11 6-11

KULIKOVA-ZHANG 3-0 11-7 11-4 11-8

SABITOVA-XIAO MARIA 0-3 7-11/ 8-11/ 5-11

SERIE B-2 MASCHILE – Nel fine settimana, bene anche gli uomini del Cortemaggiore, vincenti per 5-0 sul campo di Olimpia Bergamo. Nel match, valido per la serie B2 maschile, Simone Dernini, Costantino Cappuccio e Dmitri Samsonov si impongono meritatamente contro una valida formazione di categoria.

OLIMPIA BERGAMO -TECO FOODLAB 0-5

BONAZZI-SAMSONOV 0-3 5-11/ 6-11/5-11

VIVALDI -CAPPUCCIO 1-3 11-7/10-12/9-11/6-11

CORSICO-DERNINI 0-3 6-11/8-11/4-11

VIVALDI-SAMSONOV 0-3 4-11/7-11/8-11

BONAZZI-DERNINI 0-3 5-11/9-11/6-11