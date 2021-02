Tennistavolo, doppio impegno per il Reggio Emilia a trazione piacentina

Doppio appuntamento in arrivo per il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval, anche quest’anno a trazione piacentina.

Domani sera (venerdì 5 febbraio) alle 18,45 la formazione reggiana di A1 maschile dove milita il magiostrino Mattia Crotti sarà di scena a Milano contro l’AON Milano Sport nel match della terza giornata tra due squadre che fin qui hanno conquistato una vittoria e una sconfitta. Sabato alle 15,30, invece, l’altro magiostrino Luca Ziliani e il piacentino Stefano Ferrini scenderanno in campo in B2 maschile affrontando la trasferta di Lucca; per i reggiani, nel mirino la seconda vittoria stagionale in altrettanti impegni, avendo già affrontato il primo turno di riposo.