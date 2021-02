Tennistavolo, doppio successo per il Reggio Emilia ‘piacentino’

Doppio successo per il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval a trazione piacentina nella terza giornata dei campionati nazionali a squadre.

In A1 maschile, il magiostrino Mattia Crotti ha contribuito con una doppietta nel 4-1 esterno sul campo dell’AON Milano Sport rimaneggiata; per il pongista di Cortemaggiore, 3-1 nella sfida tra mancini contro Luca Manca e vittoria a tavolino contro l’infortunato Alessandro Baciocchi. Per la prima squadra reggiana, seconda vittoria esterna e stagionale in tre partite e un cammino fin qui molto soddisfacente.

In B2 maschile, invece, vetta della classifica difesa per la seconda formazione del Reggio Emilia dove militano l’altro magiostrino Luca Ziliani e il piacentino Stefano Ferrini, protagonisti nel 5-0 esterno di Lucca con una doppietta ciascuno. Doppio 3-1 per Ziliani contro Ringressi e Dalla Rosa, bis di 3-0 servito da Ferrini contro Gherardi e Ringressi.