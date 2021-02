Tennistavolo, Jamila Laurenti (Cortemaggiore) di bronzo agli Italiani Assoluti

Teco Corte Auto, la 18enna Jamila Laurenti conquista il bronzo agli Italiani Assoluti di Terni.

La giovane poliziotta, appartenente al gruppo sportivo Ffoo e membro della rosa di A-1 del team di Cortemaggiore, si è fermata solamente in semifinale, cedendo per 4-2 a Giorgia Piccolin, ex di turno oggi impegnata in Germania.

Prima dell’eliminazione, Laurenti si è distinta per una serie di match di alto livello, sconfiggendo anche la numero uno italiana Gaia Monfardini.

Agli Italiani 2021 di Terni, per Cortemaggiore erano presenti anche Arianna Barani e Valentina Roncallo, entrambe giunte al nono posto; nonchè Costantino Cappuccio, giovane Juniores che è riuscito a qualificarsi per il tabellone finale dei Prima Categoria. A seguire gli atleti c’erano Olga Dzelinska e Polyakova Svetlana.

Soddisfazione in casa magiostrina, in cui si aggiunge un nuovo grande risultato a quelli ottenuti negli anni recenti: nel 2016 fu la italo-cinese Wang Yu a vincere il titolo italiano (impresa mai riuscita nei suoi precedenti club); risultato replicato nel 2018 da Giorgia Piccolin, che vinse con la maglia di Cortemaggiore il suo primo titolo iridato. “Il podio di quest’anno ottenuto da Jamila Laurenti – commenta la società – darà un’altra dose di fiducia all’ambiente in chiave campionato a squadre”.