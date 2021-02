Tennistavolo, riparte da Cortemaggiore l’attività giovanile regionale: primo torneo nel week and

Tennistavolo, riprende nel week end, a distanza di un anno, l’attività giovanile regionale.

Il Comitato regionale ha scelto di ripartire da Cortemaggiore, con il palazzetto dello sport che sabato 13 e domenica 14 febbraio ospiterà un torneo valido per i punteggi ma soprattutto importante per le qualificazioni ai prossimi campionati italiani giovanili previsti il prossimo giugno. In gara le categorie Giovanissimi (8-10 anni), Ragazzi (11-12 anni), Allievi (13-14 anni) e Juniores (15-17 anni), a cui si aggiungeranno gli Under 21. In base alle iscrizioni pervenute, oltre ai padroni di casa del Tennistavolo Cortemaggiore saranno presenti S.Polo di Torrile, Metal Parma, Poviglio, Audax, Cadelbosco, Arsenal, Castenaso, Villa D’oro Modena, Fortitudo Bologna, Ferrara, Lugo, Alfieri di Romagna, Forlì, Rimini.

All’evento prenderà parte tutto lo staff del comitato regionale, fra cui il vicepresidente, il piacentino Paolo Milza (Vittorino da Feltre).