Tennistavolo, week end agrodolce per il Corte: ko in A1, doppio successo in serie B

Week end agrodolce per il tennistavolo Cortemaggiore: alla sconfitta della squadra femminile in A1, hanno fatto da contraltare i successi in serie B.

SERIE A-1 FEMMINILE – Senza le russe Sabitova e Kulikova, spazio contro la Bagnolese alla “linea verde” con Arianna Barani, Valentina Roncallo e Jamila Laurenti: ne è uscita una sconfitta per 4-1, risultato maturato per le numerose ingenuità e sul quale pesano enormemente i cinque set persi sul filo di lana che avrebbero potuto cambiare il punteggio dell’incontro.

TIAN JING – RONCALLO 3-1 (4-1/13-11/13-11/11-5)

PASKAUSKIENE – BARANI 3-1 (5-11/ 12/10/ 7-11/12-10)

MOSCONI – LAURENTI 1-3 (7-11/6-11/11-7/ 7-11)

PASKAUSKIENE – RONCALLO 3-0 (12-10/11-8/11-7)

TIAN JING – LAURENTI 3-2 (11-5/7-11/8-11/11-6/11-7)

SERIE B MASCHILE – In Serie B scontro al vertice per la Teco Foodlab contro Villa d’Oro Modena: Corte – con Cappuccio Costantino, Simone Dernini e Dmitriy Samsonov – sotto 2-0, poi il grande recupero e sorpasso per il 5-2 finale. Magiostrini in vetta da soli alla classifica.

CAPPUCCIO – GRECA 1-3 (11-5/10-12/ 7-11/8-11)

SAMSONOV – GUERCIO 0-3 (4-1/ 6-11 / 7-11)

DERNINI – VAI 3-0 (11-4/11-5/11-6)

CAPPUCCIO – GUERCIO 3-0 (11-(/11-7/11-7)

DERNINI GRECA 3-1 (11-6/8-11/11-5/11/7)

SAMSONOV – VAI 3-2 (11-8/12-10/7-11/9-11/12-10)

DERNINI – GUERCIO 3-0 (11-5/11-8 11-7)

SERIE B FEMMINILE – Doppio successo per la squadra composta da Maria Rita Pilloni insieme alle giovani Dela Cruz e Benassi – quest’ultima finora imbattuta – prima contro Vallecamonica per 4-1, poi su Metal parma per 4-0.