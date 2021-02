Tra coppa, batarò e gutturnio, Chiara Maci alla scoperta della Valtidone

“L’Italia a morsi” di Chiara Maci fa tappa nella provincia di Piacenza, in Valtidone per la precisione.

Un viaggio nel cuore del gusto piacentino, alla ricerca di prelibatezze e specialità tipiche, come il batarò e la coppa. La blogger ed esperta di cucina ha incontrato diverse realtà produttive del territorio, tra Pianello, Borgonovo e Ziano, toccando la pasticceria Mera, la cantina e agriturismo Civardi Racemus, Salumi Grossetti, Tappa poi in cucina, con Laura, razdora dell’agriturismo Civardi Racemus, per preparare alcuni piatti della nostra tradizione: bortellina, pisarei e fasò, coppa arrosto e budino di mosto.

La puntata è stata trasmessa su Discoveryplus, ed è ancora disponibile in streaming sulla piattaforma digitale.