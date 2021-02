Tra sviluppo sostenibile e cittadinanza digitale, in Cattolica al via corsi web di educazione civica

In seguito all’approvazione del testo di legge che introduce l’insegnamento dell’Educazione civica nelle scuole, l’Università Cattolica propone una serie di conferenze virtuali sullo studio della Costituzione, sullo sviluppo sostenibile, sulla cittadinanza digitale, erogate dalle facoltà dell’Ateneo e declinate negli specifici settori disciplinari.

Le conferenze sono pensate per fornire ai partecipanti conoscenze e abilità relative ai tre nuclei fondamentali sopra indicati e potranno essere strutturate non solo come unità didattiche curate da singoli docenti, ma anche con moduli interdisciplinari condivisi da più relatori. Per partecipare il docente interessato dovrà inviare una mail di richiesta all’indirizzo indicato per ciascuna conferenza, entro le scadenze indicate, segnalando Istituto, classe e numero di partecipanti. Per poter verificare l’effettiva presenza, verrà richiesta l’iscrizione di ogni studente, a seguito della quale verrà inviato il link per accedere all’aula virtuale.

A tutti i frequentanti verrà attestata la partecipazione.

Di seguito gli affondi proposti dalla facoltà di Economia e Giurisprudenza

– 11 febbraio

Che cosa c’entra l’ecologia con l’economia? L’impresa sostenibile tra uomo, ambiente e sviluppo economico

– 15 febbraio

La Tassazione del web tra politiche internazionali e principi costituzionali

– 18 febbraio

Come si gestisce la sostenibilità? Verso le professioni di domani

– 23 febbraio

The big brother is watching you! Che fine fanno i nostri dati nell’era digitale?

– 25 febbraio

Cittadinanza consapevole: Le sfide del nostro tempo

– 4 marzo

– 10 marzo

Avvicinarsi alla finanza senza rischi di contagio

– 11 marzo

Come si gestisce la sostenibilità? Verso le professioni di domani

– 26 marzo

Il diritto penale e la tutela costituzionale dell’innocente

E qui le proposte di approfondimento della facoltà di Scienze agrarie, alimentari e ambientali

– 4 Marzo 2021

L’insostenibile peso dello spreco alimentare

– 8 Marzo

Cambiamenti climatici e produzioni agricole: come affrontare un problema planetario…con senso civico…

– 19 Marzo

Coltivare la Terra, crescere Speranze, educare alla Mondialità

Per qualsiasi informazione, è possibile rivolgersi agli uffici Orientamento indicati in ciascun evento a calendario https://www.unicatt.it/scuole-e-insegnanti-itinerari-di-educazione-civica