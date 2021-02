Trail running, tante conferme in casa Synergy. Fervari e Moia le new entry

La squadra trail running Synergy si riconferma e si rinnova, aggiungendo due ragazzi giovani al team.

Dopo un 2020 nel quale la pandemia ha causato lo stop di gran parte delle manifestazioni agonistiche e con un inizio del 2021 che prospetta ancora un futuro incerto, il sodalizio di Gropparello riconferma Davide Pau (trail e Sky), Gianluca Sesenna (trail e Sky), Matteo Longinotti (trail e Sky), Mario Speroni (trail e alpinismo), Camilla Pellegrini (trail e dog trail), Paolo Lopinto (trail e ultramaratone), Alessandra Arcari (trail), Mauro Arcari (trail), Aiche Barikhan (trail). A loro si aggiungono Nicolò Fervari e Nicholas Moia, entrambi classe ’95, appassionati di attività sportiva e montagna con qualche trascorso agonistico nelle mezze maratone e gare trail locali, che ambiscono a gare ultratrail su lunga distanza.

Con la speranza di ripartire al più presto, mettendo in pratica tutti i programmi fatti, il Presidente Gandolfi si complimenta con tutti gli atleti “per la determinazione e tenacia riscontrata, avendo portando avanti la preparazione fisica con gli allenamenti, anche se individuali, come in una situazione di normalità”.