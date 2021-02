Travo, dalla Regione 651mila euro per costruire il nuovo palazzo comunale

L’edificio comunale di Travo verrà demolito e ricostruito grazie ai fondi stanziati dalla Regione Emilia Romagna: 651 mila euro.

La Regione investe quasi 10 milioni di euro in otto province dell’Emilia-Romagna per 15 edifici pubblici di carattere strategico e rilevante interesse per finalità di protezione civile.

Il tetto della sede del municipio del Comune della Val Trebbia era crollato il 5 luglio scorso con danni ingenti per tutto l’edificio.

Il presidente Bonaccini e l’assessore Priolo: “La sicurezza è una priorità dell’Emilia-Romagna e le risorse in arrivo ne sono la dimostrazione. Lavoreremo al fianco degli enti locali per far partire al più presto i cantieri”. Pubblicata la graduatoria del bando aperto ad ottobre, i fondi utilizzati come sedi di protezione civile o per dare assistenza alla popolazione in caso di emergenza