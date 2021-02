Troppo forte Virtus Biella per Busa Foodlab (3-1)

Il Busa Foodlab lotta, non demorde ma si arrende al quarto parziale di fronte ad un’avversaria, la Virtus Biella, che si conferma bestia nera per la prima squadra Miovolley ieri a ranghi ridotti a causa di numerose assenze. Non varia quindi la classifica delle biancoblu che restano a quattro punti in graduatoria nel girone A1.

Coach Codeluppi si ritrova costretto a varare un sestetto del tutto inedito: diagonale Trabucchi-Cobbah, Cattaneo e Caviati al centro, Donida e Chinosi bande con Traversoni libero. La Virtus Biella parte forte con Mo e El Hajjam, il Busa Foodlab ferma il gioco sullo 0-4. Chinosi e Cobbah riportano sotto la squadra (9-11) con Donida a trovare il tredici pari. Le due formazioni si ritrovano a giocare punto a punto ma sono le ospiti a trovare l’allungo decisivo nel finale per il 22-25. Il secondo parziale è senza dubbio quello meno combattuto: le piemontesi partono a tutta limitando gli errori e le iniziative del Busa Foodlab (10-14). Marzanati firma cinque ace consecutivi, le biancoblu faticano a riprendersi con il set a chiudersi sullo score di 13-25.

Le biancoblu si ritrovano sotto di due parziali ma il piglio del terzo set è decisamente diverso: Donida e Chinosi trovano il massimo vantaggio (10-5), coach Colombo chiama timeout ma è il Busa Foodlab a mantenere il controllo del gioco. Virtus Biella accorcia le distanze nel finale ma non basta: 25-18 e 1-2 nel conto set. L’avvio del quarto parziale è decisamente equilibrato poi il muro di Fornara ed El Hajjam portano le piemontesi in avanti di tre punti (8-11). Coach Codeluppi mescola le carte inserendo Sacchi e Scarabelli (14-16) ed il Busa Foodlab si riporta sotto: alle biancoblu non bastano però le bordate di Chinosi, è Biella a chiudere definitivamente la contesa sul 22-25.

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO-PROCHIMICA VIRTUS BIELLA 1-3 (22-25; 13-25; 25-18; 22-25)

BUSA FOODLAB GOSSOLENGO: Trabucchi 2, Cobbah 18, Cattaneo 9, Caviati, Donida 8, Chinosi 17, Scarabelli, Sacchi, Traversoni (L). NE: Antola, Zambelli. All. Codeluppi-Falco

PROCHIMICA VIRTUS BIELLA: Mariottini 1, Mo 20, El Hajjam 10, Fragonas 9, Marzanati 10, Fornara 14, Graziola, Diego, Baratella (L). NE: Walther, Frascarolo, Mainini (L2). All. Colombo-Dettorre