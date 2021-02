Ubriaco picchia la madre, arrestato

E’ stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia il piacentino che, nella serata del 18 febbraio, avrebbe aggredito la madre in casa, picchiandola.

La donna è stata trasportata in ospedale, in condizioni serie. Sul posto – una frazione alle porte di Piacenza, in zona sud est – sono intervenuti i carabinieri del Radiomobile e i soccorsi sanitari di 118 e Croce Bianca. L’uomo è stato arrestato e si trova alle Novate. Nei prossimi giorni si terrà l’interrogatorio di garanzia.