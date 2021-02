Un biscotto per sconfiggere la malnutrizione in Burundi: la ricetta nasce in Cattolica a Piacenza.

Il progetto nasce grazie alla tesi di ricerca di Davide Reggi e Gaia Alessio, entrambi laureati con 110 e lode della laurea magistrale in Scienze e tecnologie alimentari, insieme a Andre’ Ndereyimana, ricercatore Agrisystem che, cinque anni fa, ha creato la start up Buslin in Burundi, per combattere la malnutrizione e la povertà.

Il progetto di questo super biscotto ha attirato l’attenzione del Corriere della Sera, con un articolo della giornalista Tiziana Pisati. Il biscotto, ad alto contenuto proteico, verrà realizzato con materie prime reperibili nel territorio africano, come farina di frumento, sorgo, riso, patata dolce, farina di arachide e uova.

Questo con duplice scopo: fornire ai bimbi del Burundi un alimento sano e nutriente e aiutare l’economia locale, promuovendo l’agricoltura.

