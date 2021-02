Un finale di febbraio con un anticipo di primavera.

Dopo l’ondata di freddo di 10 giorni fa, si è completamente invertito il trend delle temperature in gran parte del Nord Italia e anche a Piacenza e provincia. Quella di mercoledì 24 febbraio è stata una giornata straordinariamente mite in quasi tutte le località del nostro territorio con le temperature che hanno lambito i 20 gradi in città e sono stati superati in diversi posti, soprattutto in montagna.

Il soleggiamento e correnti temperate hanno portato in anticipo di alcune settimane un clima primaverile.

Come si vede dal grafico sopra a Piacenza alle ore 15 la colonnina ha raggiunto i 19,6 gradi. Le previsioni dei prossimi giorni indicano il permanere del bel tempo anche nel fine settimana: giovedì è attesa un’altra bella giornata di sole poi potrebbero arrivare un po’ di nuvole e le temperature scenderanno di qualche grado.