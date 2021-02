Un Fiorenzuola di lusso contro il Prato (4-1)

Un Fiorenzuola in versione lusso si toglie la soddisfazione di rifilare un perentorio 4-1 al Prato al Velodromo Pavesi; una vittoria importante e di prestigio, rifilata ad una squadra indicata da tanti addetti ai lavori ad inizio anno come una delle principali indiziate alla promozione in Lega Pro.

Capitan Guglieri e compagni salgono così a 35 punti in classifica, mantenendo la seconda posizione e distanziando proprio la squadra di Firicano, ora a -6 con una gara in più disputata.

La partita inizia subito su ritmi altissimi, con Mister Tabbiani che recupera Battaiola e Potop dal primo minuto; al 5′ il primo squillo di tromba, con il Fiorenzuola che trova il vantaggio. Lancio di Zaccariello sugli sviluppi di un calcio piazzato dai 35 metri, Perseu riceve la respinta della difesa toscana e prova a calciare dal limite, la palla si impenna e subisce un rimbalzo su cui Oneto è bravo a fiondarsi, a resistere alla carica del difensore saltando il portiere e depositando in rete. 1-0.

Al 25′ Minardi subisce fallo da parte di Stronati al limite; Tavano si incarica della battuta, colpendo in pieno la traversa sul secondo palo con la palla che schizza sulla linea di porta ed esce, facendo correre un brivido sulla schiena dei rossoneri.

Le squadre di sfidano in una bella gara, con una prevalenza del Fiorenzuola nei primi 30 minuti a livello di gioco corale; Stronati riesce con i suoi strappi a creare ben 2 ripartenze da 5 contro 3 negli ultimi 30 metri, ma la squadra del presidente Pinalli non riesce a concretizzare questi buoni presupposti.

Il Prato prova a crescere nel finale di primo tempo, senza trovare il pertugio giusto per bucare una attenta difesa fiorenzuolana guidata dalla coppia Potop – Ferri. Ad inizio ripresa il canovaccio non cambia, con Firicano che inserisce il forte Spinosa da subito al posto dell’ammonito Kouassi.

Al 51′ il Prato verticalizza per Minardi che aggancia e prova la conclusione ma trova Battaiola sulla sua strada, con il portiere di Soresina che si oppone di corpo al tiro del centrocampista pratese.

Gli ospiti provano il massimo sforzo per pervenire al pareggio, con Tavano che riesce a catturare un disimpegno corto con retropassaggio non felice verso Battaiola ma si sbilancia troppo all’altezza dell’area piccola e mette fuori.

Il rientro di Tognoni a distanza di 1 mese dall’infortunio patito con il Forlì da i frutti; al 68′ proprio l’esterno di Montignoso da destra lascia partire un diagonale che sibila a lato del palo.

Il Fiorenzuola raddoppia dopo 4 minuti; Esposito porta pressione su Giampà, la palla arriva a Bruschi che converge al centro e serve ancora Oneto. Botta sotto la traversa per l’attaccante di Genova e 2-0 rossonero.

Tris rossonero al 79′ con il neo entrato Arrondini, che riceve l’assist di Stronati, sterza di tacco sul suo destro al limite dell’area e lascia partire un bolide su cui Nannetti non può nulla. 3-0.

La partita sembra in cassaforte, ma velenosamente il Prato cerca di renderla ancora viva nel finale: al 90′ fallo in area da parte di Esposito sul neo entrato Ouattara, per l’arbitro è calcio di rigore. Sul dischetto va Spinosa che apre il destro, ma Battaiola si supera e mette il pallone in corner.

Sugli sviluppi del corner seguente, è Sciannamè a mettere il pallone alle spalle del portiere rossonero con un tiro a mezza altezza dal limite dell’area. 3-1.

Neanche il tempo di mettere il pallone a centrocampo e il Fiorenzuola mostra i muscoli; lancio per Arrondini che senza pensarci due volte mette ancora alle spalle di Nannetti. 4-1, e partita in ghiaccio, con 3 punti importanti per i rossoneri.

18° Giornata Campionato Serie D Girone D

U.S. Fiorenzuola vs A.C. Prato 4-1

U.S. Fiorenzuola: Battaiola; Olivera (70′ Esposito); Guglieri; Zaccariello; Potop; Ferri; Michelotto (67′ Tognoni); Stronati; Oneto (73′ Arrondini); Bruschi (85′ Saia); Perseu (70′ Crotti). All. Tabbiani. A disposizione: Ghidetti; Romeo; Facchini; Hathaway.

A.C. Prato: Nannelli; Kouassi (46′ Spinosa); Calamai; Giampà; Sanat (73′ Carli); Tavano (80′ Bertolini); Masini; Minardi; Fremura; Tognarelli (80′ Sciannamè); Falchini (73′ Ouattara). All. Firicano. A disposizione: Piretro; Mastino; Gabbrielli; Casati.

Arbitro: Gangi da Enna – Assistenti Rispoli – Scifo

Reti: 5′ Oneto (F); 72′ Oneto (F); 79′ Arrondini (F); 91′ Sciannamè (P); 92′ Arrondini (F)

Note: Al 91′ Battaiola (F) para un calcio di rigore a Spinosa (P). Ammoniti: Bruschi (F); Kouassi (P); Sanat (P); Masini (P); Guglieri (F); Tabbiani (F); Tognarelli (P); Ferri (F). Recupero 0′ e 5′.