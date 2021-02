Un gradito ritorno alla Canottieri Ongina: Sonia Merli

Un gradito ritorno, che arricchisce lo staff tecnico di una figura preziosa e al contempo già dotata di esperienza nel settore nonostante la giovane età.

In casa Canottieri Ongina, oggi è il compleanno della “scoutwoman” Sonia Merli, già in precedenza nello staff piacentino a partire dalla stagione 2013-2014 e che aveva iniziato l’annata pallavolistica al Cappu Volley, formazione lodigiana che si è ritirata dal campionato di serie B. Così, è nata l’opportunità del ritorno a Monticelli, nuova tappa di una carriera che l’ha vista anche lavorare in Superlega maschile. “Mi ha fatto piacere – le parole di Sonia – tornare a Monticelli, società dove ho iniziato a ricoprire questo ruolo. Il mio lavoro consiste nello scrivere in tempo reale le azioni che avvengono durante la partita, tutto questo attraverso un software apposto che elabora i dati inseriti fornendo un quadro statistico del rendimento della squadra e analisi specifiche”.

Quindi aggiunge. “Mi piace analizzare le partite durante e dopo la gara, oltre alla fase di preparazione, con video e fogli gara come materiale di supporto allo studio del match. Attraverso il mio ruolo voglio contribuire con la mia esperienza a dare grande supporto alla squadra e agli allenatori. Ringrazio il presidente Fausto Colombi per avermi riaccolta alla Canottieri Ongina; quest’anno ho intrapreso anche il ruolo di scout di Lega Pallavolo serie A femminile; la squadra che seguo maggiormente è Casalmaggiore”.