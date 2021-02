“Un grande concerto per ringraziare il professor Cavanna e tutti i sanitari, i nostri angeli custodi”

“Ho un grande sogno: non appena sarà possibile, vorrei organizzare un grande concerto, di cui mi faccio fin da ora promotore e organizzatore, coinvolgendo tutti gli artisti piacentini che vorranno farne parte, in omaggio al professor Luigi Cavanna, perché merita un grande ringraziamento.”

Sono le parole che descrivono l’ambizioso progetto che Francesco Zarbano, presidente e direttore del coro ufficiale di Piacenza, “Placentia Gospel Choir”, ha intenzione di realizzare quando la pandemia sarà debellata.

“Dimostrando un grande coraggio con le visite a domicilio, il professor Cavanna ha potuto salvare molte vite – racconta Francesco Zarbano, entrando nel merito del progetto che intende promuovere -: leggevo articoli su medici di base che effettuavano diagnosi via WhatsApp per paura di contagiarsi. Questo è il motivo che lo rende simbolo della categoria che verrà coinvolta in questo grande evento; sarà anche un ringraziamento a medici e infermieri che si sono dimostrati veramente i nostri angeli custodi. Dopo una prima data a Piacenza, concordando la location con il sindaco, vorrei poi ampliare il progetto a livello nazionale – sarebbe bello coinvolgere anche altri artisti italiani – per ringraziare tutti i medici che hanno lottato per salvare vite e lo hanno sempre fatto col sorriso”.