Un positivo al covid nei Canottieri Ongina, rinviata la gara contro Modena

La Fipav ha disposto il rinvio, causa-Covid 19, della partita Canottieri Ongina-Modena Volley, in programma oggi, mercoledì 24 febbraio alle 21 a Monticelli, e valida come prima giornata di ritorno del girone E1 di serie B maschile. E’ stato riscontrato un caso di positività nella rosa della Canottieri Ongina – informa la società in una nota -, con la squadra che si è posta in isolamento fiduciario in attesa di eseguire il tampone molecolare.