Vaccinazioni over 80, prenotazioni da lunedì. “Faremo 230 nuovi vaccini al giorno”

Vaccinazioni over 80, a Piacenza si inizia dalla prossima settimana.

Lo ha comunicato il direttore generale dell’Ausl Luca Baldino, illustrando i dati dell’ultimo report settimanale sull’andamento della pandemia nel piacentino. Le prenotazioni partiranno lunedì 15 febbraio e le vaccinazioni inizieranno martedì 16. Due le fasce d’età; partiranno prima i piacentini dagli 85 anni in su, invece i più ‘giovani’, dagli 84 agli 80 dovranno attendere ancora un paio di settimane.

“Il nostro obiettivo è di riuscire a vaccinare quanto prima in tutte e 5 le sedi previste – ha detto Baldino -, oltre a Piacenza, partiremo anche a Castelsangiovanni dal 22 febbraio, Bobbio e Fiorenzuola saranno pronti per il primo di marzo, Bettola poco prima. Cercheremo almeno per i primi 3 distretti di partire, per il 16 e il 17, con sedi provvisorie per poi aprire quelle definitive”.

Sarà possibile prenotarsi attraverso i canali tradizionali: sconsigliato recarsi di persona all’Ausl, meglio privilegiare Cuptel, farmacie, fascicolo elettronico. I cittadini potranno scegliere la sede vaccinale che preferiscono, non ci saranno vincoli territoriali. “Una persona che vive a Castello potrà, se vuole, vaccinarsi a Fiorenzuola” ha detto Baldino.

Da lunedì quindi verrà dedicata quasi in toto la dotazione di dosi per le vaccinazioni agli over 80, “un quantitativo ancora limitato, potremo fare 230 nuovi vaccini al giorno – spiega Baldino – oltre ad altrettanti richiami per chi deve ancora ricevere la seconda dose”.

Le modalità verranno spiegate più compiutamente in una successiva conferenza stampa.